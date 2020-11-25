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Запчасти а/м Урал г. Миасс оптом и розницу

Оригинальные запчасти для автомобилей Урал оптом и в розницу. Собственные склады и розничные магазины в Уральском федеральном округе - позволят полностью удовлетворить потребность ПОКУПАТЕЛЯ в необходимых запчастях к автомобилям Урал всех модификаций: (Урал 375, Урал 4320, Урал 63685, Урал 5557, Урал 4420, Урал NEXT (НЕКСТ) и другие шасси. У нас на складах и розничных магазинах всегда более 25000 тыс. наименований самых востребованных запчастей ЗАВОДСКОГО качества, и весь комплекс услуг по гарантийному обслуживанию. Являемся дилером АО «Урал-Агрегат»., И эксклюзивным дилером ООО ТД «РУССКИЙ УРАЛ». Упакуем и отправим ваш заказ в любой регион Р.Ф. и Казахстана.

Производим качественный капитальный ремонт автомобилей и агрегатов Урал с гарантией.

"Запчасти-Урал.РФ" - Магазин - Склад.

  • У нас покупают качественные и недорогие запчасти для автомобилей автозавода «УРАЛ», с гарантией.
  • При заказах от 200 тр возможна доставка за наш счет.
  • Прайс-лист и остатки запчастей на складах совпадают с наличием
  • Для вас работают наши магазины запчастей Урал в Миассе!- (Контакты, Схема проезда)
  • Можно посмотреть и выбрать запчасти по электронным Каталогам Автомобилей Урал всех моделей
  • На сайте есть калькулятор расчёта веса запчастей для автомобиля Урал в кг.
  • Действует гибкая система скидок.
  • Возможна отсрочка платежа постоянным покупателям.
  • Отправить заявку или заказать обратный звонок.

Капремонт узлов и агрегатов
Наша компания осуществялет капитальный ремонт узлов и агрегатов к автомобилям УРАЛ, КАМАЗ и продукции ЯМЗ.
На все отремонтированные узлы - гарантия от 6 до 12 месяцев.
Опытные и квалифицированные специалисты производственного и обкаточного цеха подарят агрегатам вашего автомобиля вторую жизнь - (недорого и качественно).
Запчасти с капремонта | Услуги капремонта

Региональные склады
На складах в городе Миассе и Екатеринбурге постоянно поддерживается широчайший ассортимент более чем 10 тыс. наименований оригинальных запчастей для автомобиля Урал. Наш ассортимент запчастей от крупных агрегатов до крепежных изделий автомобиля Урал и спецтехники, на базе Урала, удовлетворит любого покупателя. Наши цены на запчасти Урал, вам также очень понравятся.

Доставка по РФ
Производим отправку запчастей из г. Миасса собственным транспортом, а также транспортными компаниями по реквизитам заказчика. Из города Миасса и Екатеринбурга, в любой конец РФ. Вы можете рассчитать стоимость доставки до вашего региона с помощью калькуляторов доставки.


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Розничный магазин
Для удобства покупателей мы продаём запчасти для автомобилей Урал через нашу розничную сеть магазинов. 29-89-71; 29-85-41 в городе Миассе. Время работы с 9:00 до 18:00 без перерыва на обед. Наши опытные консультанты - продавцы всегда рады помочь вам в выборе интересующих вас запчастей, упакуют и загрузят купленные запчасти. Крупную покупку доставим вам - БЕСПЛАТНО!


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